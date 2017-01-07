 ''En büyük kulüpteyim'' – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    ''En büyük kulüpteyim''

    ''En büyük kulüpteyim''

    Kartal’ın yeni stoperi dün resmen Beşiktaşlı oldu. 23 yaşındaki Hırvat savunmacı “Büyük takımda oynamak en büyük hedefimdi. Sahada agresifim herkes bunu görecek” dedi.

    'ta teknik direktör Şenol Güneş'in ısrarla istediği takviye yapıldı. Domagoj Vida için Dinamo Kiev kapıyı 7 milyon euro'dan açınca siyah-beyazlılar, Rijeka'dan Matej Mitrovic'i renklerine kattı. 23 yaşındaki genç savunmacı dün 3.5 yıllık resmi sözleşmenin altına imza atarken her transfer gibi meşhur 'Kartal pençesi' hareketini yapmayı ihmal etmedi. Mitrovic ardından BJK TV'ye konuşarak transfer hikayesini, siyah-beyazlı kulüpteki hedeflerini ve nasıl bir futbolcu olduğunu anlattı.

    'STAT GERÇEKTEN HARİKA'
    İşte Mitrovic'in o sözleri: "Türkiye'nin en büyük kulübü Beşiktaş. Teklif gelince menajerimle kısa bir konuşma yaptık ve hemen kabul ettik. Kariyerim açısından da Beşiktaş'ta kanıtlamam gerekiyor. Burada şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Büyük bir takımda oynamak ve bu tip hedefler peşinde koşmak en büyük hayalimdi. Sahada her şeyimi göstereceğim. Agresif bir futbolcuyum ve bunu herkes görecek. Stadı gördüm. Gerçekten harika. Taraftarımız da dünyanın en iyisi. Sabırsızlıkla onların önünde futbol oynamayı bekliyorum. Beşiktaş'ta birçok büyük futbolcu ile birlikte oynayacak olmanın heyecanını duyuyorum. Birlikte bu kulübü yukarılara taşıyacağız"



    TEK BAŞINA İMZA
    'in resmi sözleşmeyi imzaladığı kareleri Beşiktaş'ın resmi internet sitesi paylaştı. Geçmişte futbolcuların yanında başkanlar, yöneticiler olurdu ancak Mitrovic fotoğrafta tek başına yer aldı.

    RİJEKA'YA 4.2 MİTRO'YA 4.2
    BEŞİKTAŞ, Matej Mitrovic'i Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Siyah-beyazlıların açıklamasında Rijeka kulübüne 4.2 milyon euro ödeneceği, yıldız oyuncuyla da 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. İşte Mitrovic'e ödenecek o rakamlar:
    2016-17 sezonu:......600.000 euro
    2017-18 sezonu:... 1.200.000 euro
    2018-19 sezonu:.. 1.200.000 euro
    2019-20 sezonu:.. 1.200.000 euro

    MİTROVİC NASIL BİR OYUNCU
    Defans çizgisine hakim bir oyuncu. Çevre kontrolü yüksek olduğu için ofsaytı kolay bozmuyor. Güçlü sezgileri sayesinde pozisyonları büyümeden önlüyor. Dengeli ve akıllı bir oyuncu. Topla çıkarken risk almıyor. Gereksiz kart görmüyor. Gerektiğinde ise stratejik fauller yapıyor. İlk hamlesinde zaman zaman hata yapıyor. Bu sebeple açık oyunda yakalandığında sıkıntı yaşayabiliyor.



    EN PAHALI 5. HIRVAT STOPER
    Matej Mitrovic için Beşiktaş, Rijeka'ya 4.2 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Bu da Mitrovic'i Hırvatistan'ın en pahalı 5. stoperi yaptı. İşte o liste:
    1 - Corluka (13 milyon euro)
    2 - Lovren (8 milyon euro)
    3 - Simumovic (7 milyon euro)
    4 - Vida (5 milyon euro)
    5 - Mitrovic (4.2 milyon euro)

    GÜÇLÜ YÖNLERİ
    -Yaşına göre olgun ve sakin
    -Kafa topları
    -Sezgileri
    -Risksiz oyun tercihi
    -Pozisyon alma
    -Duran top savunması

    ZAYIF YÖNLERİ
    -Hamle zamanlaması
    -Uzun pasları isabetsiz
    -Zayıf rakiplere karşı

    BEŞİKTAŞ'IN 23 YAŞ ALTI EN PAHALI TRANSFERLERİ
    1 - Ayhan Akman (6.5 milyon euro)
    2 - İsmail Köybaşı (5.5 milyon euro)
    3 - Matias Delgado (5 milyon euro)
    4 - Filip Holosko (5 milyon euro)
    5 - Gökhan Töre (4.5 milyon euro)
    6 - Matej Mitrovic (4.2 milyon euro)
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:25
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