''UEFA Kupası’nı alabiliriz!''
Beşiktaş'ın hedeflerinin her zaman büyük olduğunu dile getiren yetkililer, "Beşiktaş bir dünya kulübü olmalıdır" diyerek çıtayı yüksek tuttuklarını dile getirdiler.
CEPTEKİ KEKLİK DEĞİLİZ
Siyah-beyazlılar, saha dışındaki pis oyunlara müsaade etmeyeceklerini dile getirdiler. Beşiktaşlılar, "Biz de cepteki keklik değiliz. Mücadele edeceğiz. Saha dışı pis oyunlara çekilmeye Beşiktaş'ı müsaade etmeyeceğiz. Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ başarılı işler yapıyor. Abdullah hoca kardeşimizdir, zaten kariyeri belli. Önemli işler yapıyorlar. Onlar da büyük takımlar gibi nokta yerlere transfer yapıyorlar. Galatasaray ve Fenerbahçe açısından konuşacak bir durum yok. Onların her zaman potansiyeli var" diye konuştular.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:58
- Bruma için devrede
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Bakın görün 2 yıl sonra ya çine 50ye gider ya bir avrupa takımına 40 milyon euroya transfer olur tottenham dan
- Ekici Fener'de!
Toplam 4
Yorum
GFB Türkiye'nin En Büyük Klübüne Hoşgeldin MEHMET EKİCİ
- Ekici Fener'de!
Toplam 4
Yorum
dost mehmet hayırlı olsun kardes onumuzdeki sezon bası veya onumuzdeki devre arası senide takasta kullanırlar demedi deme fb orta saha cok istanbuldada alem cok inşallah beni yanıltırsın
''UEFA Kupası’nı alabiliriz!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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