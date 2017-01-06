 ''UEFA Kupası’nı alabiliriz!'' – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    ''UEFA Kupası’nı alabiliriz!''

    ''UEFA Kupası’nı alabiliriz!''

    'ın hedeflerinin her zaman büyük olduğunu dile getiren yetkililer, "Beşiktaş bir dünya kulübü olmalıdır" diyerek çıtayı yüksek tuttuklarını dile getirdiler.

    Yöneticiler, "Sıfırdan başlamadık, aksine -100'den yarışa başladık. Sıfırdan başlasak işimiz daha kolaydı. Şimdi geriden gelme kısımlarını kapadık. Daha yapacağımız çok iş var" yorumunu yaptılar. Siyah-beyazlılar ayrıca Kiev maçının 'a ve Türk futboluna yapılmış bir ayıp ve müdehale olduğunu belirterek, "Üst tura çıkmamız istenmedi. UEFA Kupası'nı İstanbul'a getirebiliriz" dediler.

    CEPTEKİ KEKLİK DEĞİLİZ
    Siyah-beyazlılar, saha dışındaki pis oyunlara müsaade etmeyeceklerini dile getirdiler. Beşiktaşlılar, "Biz de cepteki keklik değiliz. Mücadele edeceğiz. Saha dışı pis oyunlara çekilmeye Beşiktaş'ı müsaade etmeyeceğiz. Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ başarılı işler yapıyor. Abdullah hoca kardeşimizdir, zaten kariyeri belli. Önemli işler yapıyorlar. Onlar da büyük takımlar gibi nokta yerlere transfer yapıyorlar. Galatasaray ve Fenerbahçe açısından konuşacak bir durum yok. Onların her zaman potansiyeli var" diye konuştular.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:58
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