''Türkiye güçlüdür!''
“Terör dünyanın sorunu ve masum insanlar ölüyor. Belki bir gün bizim de başımıza gelecek. Türkiye’nin ve ülkemin bu sorunla baş edeceğine inanıyorum. Yetkililer her türlü tedbiri alacaktır”
TERÖR KAYBEDECEK
Yılbaşı günü İstanbul ve Brezilya'da yaşanan terör saldırıları hakkında da konuşan 29 yaşındaki futbolcu, "Tabii ki üzücü olaylar. Devlet büyükleri bu olayların çözülmesi için çaba sarf ediyorlar. Umarım bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Terör tüm dünyanın sorunu ve masum insanlar ölüyor. Belki bir gün bizim de başımıza gelecek.Türkiye'nin ve Brezilya'nın bu sorunla baş edeceğine inanıyorum. Türkiye güçlü bir ülke ve her türlü tedbiri alarak terörü yenmenin bir yolu bulunacaktır" dedi.
MİTROVİC'İ TANIMIYORUM
Farklı konulara da değinen Marcelo'nun öne çıkan diğer sözleri şöyle: "Her oyuncunun adaptasyon sürecine ihtiyacı var. Aboubakar da görüyoruz ki iyi çalışıyor. Defansif olarak bile takıma katkısı büyük. Umarım gol bölgesinde de iyi olacaktır. Rhodolfo iyi bir stoper. Dizini güçlendirdiğinde bize katkısı olacaktır. Mitrovic'i tanımıyorum, sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla biliyorum. Kaliteli bir oyuncudur umarım ve takımımıza katkı sağlar."
F.BAHÇE YARIŞTAN KOPMAZ
"PSV'de Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'la çalıştım. Çok iyi bir hoca. F.Bahçe de sürekli üstüne koyan bir takım. Advocaat oyuncularını iyi motive eden biri. Özellikle derbi maçlarda çok iyi yapar bunu. Advocaat'ın yaşı ve tecrübesi ortada. Fenerbahçe ligin sonuna kadar yarış içinde olacaktır."
İŞTE MARCELO'NUN EN BÜYÜK HAYALİ
Antalya'da basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda en büyük hayalini de söyleyen Marcelo Guedes, "Ülkem adına sahaya çıkmak istiyorum. Brezilya Milli Takımı benim hayalim ama oynayan futbolculara bakınca orada yer almak zor. Hiçbir şey imkansız değil benim için. Çünkü burada da büyük bir takımda oynuyorum" sözlerini sarfetti.
'DUSKO TOSİC'LE KAYBETMİYORUZ'
Marcelo Guedes, savunmadaki partneri Dusko Tosic için de övgü dolu sözler sarfetti. Sırp futbolcu ile oynadıkları karşılaşmalarda takımın az yenilgi aldığına dikkati çeken Marcelo, "İyi maçlar çıkardık birlikte. Tosic ile 25'e yakın maç oynadı ve çok az karşılaşma kaybettik. Demek ki hocamız doğru tercih yapmış" ifadelerini kullandı.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:34
- Bruma için devrede
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Bakın görün 2 yıl sonra ya çine 50ye gider ya bir avrupa takımına 40 milyon euroya transfer olur tottenham dan
- Ekici Fener'de!
Toplam 4
Yorum
GFB Türkiye'nin En Büyük Klübüne Hoşgeldin MEHMET EKİCİ
- Ekici Fener'de!
Toplam 4
Yorum
dost mehmet hayırlı olsun kardes onumuzdeki sezon bası veya onumuzdeki devre arası senide takasta kullanırlar demedi deme fb orta saha cok istanbuldada alem cok inşallah beni yanıltırsın
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