Potada gündem derbi

'nin 14. haftasındakonuk edeceğiiçin hazırlıklarınısürdürüyor.'dapazar günü oynanacak derbiye eksiksizhazırlanan siyah-beyazlılar, dün 2 saatsüren bir idman yaptı.yönetiminde çalışanbugün de çalışmalarına devam edecek.