 Potada gündem derbi – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    Potada gündem derbi

    Potada gündem derbi
    , Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında konuk edeceği Fenerbahçe için hazırlıklarını sürdürüyor. Akatlar Arena'da pazar günü oynanacak derbiye eksiksiz hazırlanan siyah-beyazlılar, dün 2 saat süren bir idman yaptı. Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde çalışan Kara Kartal, bugün de çalışmalarına devam edecek.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:31
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