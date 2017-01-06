 Mitrovic’te fedakarlık – Fotomaç – 06 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ocak 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’te fedakarlık

    Mitrovic’te fedakarlık

    Kara Kartal'ın yeni transferi stoper 'i uzun zamandır takip ettiklerini ve önemli fedakarlıklar yaparak bu transferi gerçekleştirdiklerini belirten yetkililer, "Yaşı gençleştirmemiz gerekiyor.

    Yeni transferimizde buna uygun olarak yapılmıştır. Transferin iyisi sahada oynadığında belli olur" açıklamasında bulundular.

    SABAH KONTROLDE AKŞAM İDMANDA
    'ın ara transfer döneminde Babel'in ardından renklerine bağladığı ikinci isim olan Hırvat stoper Matej Mitrovic, sağlık kontrolünden geçirildi. Önceki gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Hırvat stoper, dün sabah Acıbadem Sports'ta bir takım testlere tabi tutuldu. Öğleden sonra Antalya'ya giden Mitrovic, akşam da takımda antrenmana çıktı.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mitrovic’te fedakarlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.