Mitrovic’te fedakarlık
Kara Kartal'ın yeni transferi stoper Mitrovic'i uzun zamandır takip ettiklerini ve önemli fedakarlıklar yaparak bu transferi gerçekleştirdiklerini belirten yetkililer, "Yaşı gençleştirmemiz gerekiyor.
SABAH KONTROLDE AKŞAM İDMANDA
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Babel'in ardından renklerine bağladığı ikinci isim olan Hırvat stoper Matej Mitrovic, sağlık kontrolünden geçirildi. Önceki gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Hırvat stoper, dün sabah Acıbadem Sports'ta bir takım testlere tabi tutuldu. Öğleden sonra Antalya'ya giden Mitrovic, akşam da takımda antrenmana çıktı.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:55
- Bruma için devrede
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Bakın görün 2 yıl sonra ya çine 50ye gider ya bir avrupa takımına 40 milyon euroya transfer olur tottenham dan
- Ekici Fener'de!
Toplam 4
Yorum
GFB Türkiye'nin En Büyük Klübüne Hoşgeldin MEHMET EKİCİ
- Ekici Fener'de!
Toplam 4
Yorum
dost mehmet hayırlı olsun kardes onumuzdeki sezon bası veya onumuzdeki devre arası senide takasta kullanırlar demedi deme fb orta saha cok istanbuldada alem cok inşallah beni yanıltırsın
Mitrovic’te fedakarlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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