Mayıs’ta şampiyonuz!
Her maça kazanmak için çıktıklarını belirten tecrübeli yıldız, “Bizi hiç yalnız bırakmayan taraftarımız sayesinde mutlu sona ulaşacağız” dedi.
HER MAÇIMIZ FİNAL
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceklerini belirten Gökhan İnler, üst turları hedeflediklerini söyleyerek şöyle devam etti: "Her maçı final gibi oynamamız lazım. Rakibimiz İsrail takımı bence çok iyi. İnter'i iki kere yendi. Kolay bir ekip değil. Onlar da iyi oynuyor, biz de iyi takımız. Beşiktaş olarak her maçı kazanmamız gerekiyor."
ŞUTLARIM İYİDİR
Gökhan İnler, Beşiktaş forması giydiği günden bu yana takımın başarısı için elinden geleni yaptığını söyledi. İnler, "Benim en önemli özelliğim, uzaktan şutlarım. Herkes benden bunu bekliyor ama sahada görevimiz var. İkinci devrede daha iyi olacağız" ifadesini kullandı.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:35
- Bruma için devrede
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Bakın görün 2 yıl sonra ya çine 50ye gider ya bir avrupa takımına 40 milyon euroya transfer olur tottenham dan
- Ekici Fener'de!
Toplam 4
Yorum
GFB Türkiye'nin En Büyük Klübüne Hoşgeldin MEHMET EKİCİ
- Ekici Fener'de!
Toplam 4
Yorum
dost mehmet hayırlı olsun kardes onumuzdeki sezon bası veya onumuzdeki devre arası senide takasta kullanırlar demedi deme fb orta saha cok istanbuldada alem cok inşallah beni yanıltırsın
Mayıs’ta şampiyonuz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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