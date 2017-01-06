 Mayıs’ta şampiyonuz! – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    Mayıs’ta şampiyonuz!

    Mayıs’ta şampiyonuz!

    Her maça kazanmak için çıktıklarını belirten tecrübeli yıldız, “Bizi hiç yalnız bırakmayan taraftarımız sayesinde mutlu sona ulaşacağız” dedi.

    Beşiktaşlı , ligin ikinci yarısına iyi başlamak istediklerini belirterek, "İnşallah mayıs ayında şampiyon olacağız" dedi. İlk yarıda zorluk derecesi yüksek çok sayıda maça çıktıklarını ifade eden 32 yaşındaki oyuncu, "Karşılaşmalara hep kazanmak için çıkıyoruz. Takımdan gayet memnunum. İnşallah kamptan sonra iyi bir ikinci yarı geçirmek istiyoruz" diye konuştu. Siyah-beyazlı taraftarların kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan İnler, şöyle devam etti: "Özellikle taraftar bizim için çok önemli. Çünkü 90 dakika bizimle beraberler. Kötü oynasak da, yenilsek de, iyi oynayıp yensek de hep arkamızdalar. efendi bir kulüp, efendi bir takım. Sadece pozitif konuşabilirim. Bunun için de her zaman çok mutluyum."

    HER MAÇIMIZ FİNAL
    UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceklerini belirten Gökhan İnler, üst turları hedeflediklerini söyleyerek şöyle devam etti: "Her maçı final gibi oynamamız lazım. Rakibimiz İsrail takımı bence çok iyi. İnter'i iki kere yendi. Kolay bir ekip değil. Onlar da iyi oynuyor, biz de iyi takımız. Beşiktaş olarak her maçı kazanmamız gerekiyor."

    ŞUTLARIM İYİDİR
    Gökhan İnler, Beşiktaş forması giydiği günden bu yana takımın başarısı için elinden geleni yaptığını söyledi. İnler, "Benim en önemli özelliğim, uzaktan şutlarım. Herkes benden bunu bekliyor ama sahada görevimiz var. İkinci devrede daha iyi olacağız" ifadesini kullandı.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:35
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