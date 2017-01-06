 Kartal’a 15 bin TL ceza – Fotomaç – 06 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ocak 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Kartal’a 15 bin TL ceza

    Kartal’a 15 bin TL ceza
    TFF Tahkim Kurulu, Bursaspor ile 10 Aralık'aa oynanan lig maçında taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle Beşiktaş'a verilen 15 bin TL para cezasını onayladı. Aynı maçta kötü tezahüratta bulunulan kuzey kale arkası tribündeki 107, 108, 407 ve 408 numaralı bloklardaki taraftarlara da bir maç yasak getirildi.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kartal’a 15 bin TL ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.