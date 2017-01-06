Kartal’a 15 bin TL ceza

TFF Tahkim Kurulu, Bursaspor ile 10 Aralık'aa oynanan lig maçında taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle Beşiktaş'a verilen 15 bin TL para cezasını onayladı. Aynı maçta kötü tezahüratta bulunulan kuzey kale arkası tribündeki 107, 108, 407 ve 408 numaralı bloklardaki taraftarlara da bir maç yasak getirildi.