 Babel gole yatkın – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    Babel gole yatkın

    Babel gole yatkın
    'ın yeni transferi 'e de övgüler yağdıran siyah-beyazlılar, "Babel çok eskiden de takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Türkiye'yi tanıyor. Beşiktaş'ta arkadaşları var. Biz, biraz daha gole yatkın kanat arıyorduk. Topu direk olarak gole oynayacak kanat arıyorduk. Bu özelliklere sahip önemli bir oyuncu. Antrenmanda gördük, sanki 10 senedir takımda oynuyormuş gibi duruyor, bu nedenle ayrıca mutluyuz" diye konuştular.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:37
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