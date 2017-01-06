 ''Adam gibi adam Güneş'' – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    ''Adam gibi adam Güneş''

    ''Adam gibi adam Güneş''
    yönetimi, bazı çevrelerin yaptığı 'moral bozma' taktiğinin tutmayacağını dile getirdiler. Teknik direktör için "Adam gibi adamdır, müthiş bir karakteri vardır" yorumunu yapan yetkililer şöyle devam etti: "Ufuk Sarıca'nın da hakkını yemeyelim. Düşük bütçeler ile harikalar yaratıyor. Avrupa'da grup lideri. Hentbol takımımız da aynı şekilde, müthiş işler yapıyorlar. Taraftardan tek isteğimiz var; hep destek tam destek!"
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:02
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