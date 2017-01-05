Yavru Kartallar

Siyah-beyazlı takımda bazı futbolcuların eşleri ve çocukları da idmanın bir bölümünü saha kenarından izledi. Antrenman sonrasında sahaya giren Rhodolfo ile Marcelo'nun çocukları, bir süre topla oynadı. Rhodolfo ile Marcelo, çocuklarıyla basın mensuplarına poz verdi.