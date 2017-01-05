 Yavru Kartallar – Fotomaç – 05 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ocak 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Yavru Kartallar

    Yavru Kartallar
    Siyah-beyazlı takımda bazı futbolcuların eşleri ve çocukları da idmanın bir bölümünü saha kenarından izledi. Antrenman sonrasında sahaya giren Rhodolfo ile Marcelo'nun çocukları, bir süre topla oynadı. Rhodolfo ile Marcelo, çocuklarıyla basın mensuplarına poz verdi.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:01
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yavru Kartallar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.