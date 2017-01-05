Mitrovic turp gibi!

Beşiktaş'ın yeni transferi Hırvat oyuncu Matej Mitrovic, sağlık kontrolünden geçti.

Sabah saatlerinde özel bir hastanede detaylı kan tetkikleri yapılan Mitrovic; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.



23 yaşındaki oyuncunun kontrollerinde herhangi bir soruna rastlanmaması durumunda takımın kampına katılarak ikinci yarı hazırlıklarına başlaması bekleniyor.