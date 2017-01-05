Mitrovic turp gibi!
Beşiktaş'ın yeni transferi Hırvat oyuncu Matej Mitrovic, sağlık kontrolünden geçti.
23 yaşındaki oyuncunun kontrollerinde herhangi bir soruna rastlanmaması durumunda takımın kampına katılarak ikinci yarı hazırlıklarına başlaması bekleniyor.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:58
- Emrah Başsan kiralandı
Toplam 5
Yorum
cimbom bence almalilar
- ''Küçük hedefler peşinde koşmam''
Toplam 9
Yorum
Hakan Takım içi dengeler diyen başkan nasıl bir denge kuracak merak ediyorum.aldığı ücreti bilmiyorlar mı fiko dikkatini vermiyorsun :)))
- Pereira ve Mas imzaladı
Toplam 4
Yorum
bordom doğru adımlar ve doğru adamlar için illaki yanlışmı yapmalıydık neden daha fazla düşünüp hızlı adımlar atamıyoruz, transferi artık tamemen ersun hoca yapmalıdır ki doğru kişileri mutlaka takıma kazandıracaktır, ilk yarı takımı ersun hocanın takımı değildi ki sonuçlarda ortada, 2. yarı görünüyor ki yeni stad yeni ismlerle dolu olacak bambaşka bir Trabzonspor için alınacak çok yolumuz var biraz geç oldu ama doğru gidiyoruz.
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