İşte son Kartal
Beşiktaş, Rijeka’da forma giyen 23 yaşındaki Hırvat savunma oyuncusu Matej Mitrovic’i 4.5 seneliğine renklerine bağladı. Mitrovic dün gece yarısı İstanbul’a geldi.
ÇETİN PAZARLIK
2019'a kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan genç oyuncu için Hırvat kulübü, Beşiktaş'tan 5 milyon euro talep ederken, siyah-beyazlılar ise Mitrovic için 3 milyon euro önerdi. Tarafların yapılan sıkı pazarlıkların ardından 4 milyon euro bonservis bedelinde anlaşmaya vardıkları öğrenildi. Beşiktaş'tan senelik 1 milyon euro alacak olan Matej Mitrovic, stoper mevkiinin yanı sıra, sağ bek olarak ve defansif orta saha olarak da görev yapabiliyor.
HNK Cibalia'da dikkat çeken ve Hırvatistan'ın önemli ekiplerinden Rijeka'ya transfer olan Hırvat oyuncu, 4 sezondur Rijeka forması giyiyordu. Rijeka'da 4 sezonda 100 maça çıkan Mitrovic, 5 gol atarken 15 sarı ve 1 de kırmızı kart gördü. Mitrovic, Rijeka ile birlikte Milli Takım forması giymeye de başladı.
MİTROVİC TRANSFERİ HEYECANLA BEKLİYORDU
Mitrovic'in menajeri Cvjetkovic, Radyospor'dan Özgür Sancar'a iddialı açıklamalarda bulundu. Cvjetkovic, "Beşiktaş seçeneği Matej'i ilk günden bu yana çok heyecanlandırdı. Beşiktaş son derece iyi organize olmuş bir kulüp, vizyonu var. Matej'in Beşiktaş'a çok büyük katkı sağlayacağı inancındayım" ifadelerini kullandı.
DUDU DA TAMAM
Babel ve Mitrovic'i renklerine bağlayan siyah beyazlılar, Palmeiras'ın 24 yaşındaki forveti Dudu'nun sezon sonunda transferi için her konuda anlaşma sağladı. Siyahbeyazlıların devre arasında takıma katılması için Brezilya ekibi ile temaslarını sürdürdüğü bildirildi.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:54
- Quaresma ücretine 'zam' yaptı
Toplam 24
Yorum
kargo .33 YAŞINDA OLDUĞUNU UNUTMUŞ HER HALDE...GÖNDERİN GİTSİN....TAKIM GENÇLEŞSİN...
- Karavaev İstanbul'da!
Toplam 1
Yorum
KARAEV R MADRİD TEN FENERE TRASFER OLMUŞTUR .HAYIRLI UĞURLU OLSUN.
- "Alnım açık"
Toplam 11
Yorum
Taraftar GS yönetiminin hatası Hamit'in bir sözleşmesi var, alnı açık şu şekilde, Fenerbahçede ki krasic gibi antremanlara çıkıp kontratının son gününe kadar durabilirdi, ve GS daha büyük zarar görebilirdi. Biraz empati yapın arkadaşlar... Adam demiş sakatlıktan döndüm, oynamayada başladım ama demekki hem onun açısından hem de diğer eleştirileri daha fazla kaldıramayarak büyüklüğünü göstermiş ve yönetim ile uzlaşmış
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