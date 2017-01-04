Ve Mitrovic gün sayıyor
Stoper mevkisine takviye yapma kararı alan Beşiktaş yönetimi, sürpriz bir isimle el sıkıştı. Siyah beyazlılar, Rijeka'nın 23 yaşındaki genç stoperi Matej Mitrovic'in transferini imza aşamasına getirdi. Siyah beyazlılar, olumlu yanıt aldı ve Rijeka yönetiminden gelecek son kararı beklemeye başladı. 1.87 boyundaki Mitrovic, bu sezon 20 lig maçının tamamında 90'ar dakika forma giydi ve 1 gol attı.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 18
Yorum
dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
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