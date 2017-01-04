Tolga ve Tolgay idmana çıkmadı
Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarını dün yaptığı çift idmanla sürdürdü. Siyah-beyazlılar sabah salonda ısınma ve streching çalışması sonrası denge ve kuvvet antrenmanı yaptı. Akşam idmanı ise sahada pas ve dar alanda minyatür kale çalışmasıyla tamamlandı. İdmana soğuk algınlığı olan kaleci Tolga Zengin ile sağ arka adalesinde ağrı hisseden Tolgay Arslan katılmadı.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
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Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
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dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
Tolga ve Tolgay idmana çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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