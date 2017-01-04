 Tolga ve Tolgay idmana çıkmadı – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    Tolga ve Tolgay idmana çıkmadı

    Tolga ve Tolgay idmana çıkmadı
    , ikinci yarı hazırlıklarını dün yaptığı çift idmanla sürdürdü. Siyah-beyazlılar sabah salonda ısınma ve streching çalışması sonrası denge ve kuvvet antrenmanı yaptı. Akşam idmanı ise sahada pas ve dar alanda minyatür kale çalışmasıyla tamamlandı. İdmana soğuk algınlığı olan kaleci Tolga Zengin ile sağ arka adalesinde ağrı hisseden Tolgay Arslan katılmadı.
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:51
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