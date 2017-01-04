RMK Marine U22’leri yıktı

Beşiktaş RMK Marine Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, U22 Milli Takımı ile hazırlık maçı yaptı. Siyah-beyazlılar, Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan hazırlık maçının ilk çeyreğini 12-4, devreyi de 27-12 önde kapattı. Maç boyunca üstün bir performans ortaya koyan Beşiktaş, final çeyreğine 42- 20 önde girerken, salondan da 48-26 galip ayrıldı.