 RMK Marine U22’leri yıktı – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    RMK Marine U22’leri yıktı

    RMK Marine U22’leri yıktı
    Beşiktaş RMK Marine Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, U22 Milli Takımı ile hazırlık maçı yaptı. Siyah-beyazlılar, Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan hazırlık maçının ilk çeyreğini 12-4, devreyi de 27-12 önde kapattı. Maç boyunca üstün bir performans ortaya koyan Beşiktaş, final çeyreğine 42- 20 önde girerken, salondan da 48-26 galip ayrıldı.
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:55
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