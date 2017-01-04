RMK Marine U22’leri yıktı
Beşiktaş RMK Marine Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, U22 Milli Takımı ile hazırlık maçı yaptı. Siyah-beyazlılar, Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan hazırlık maçının ilk çeyreğini 12-4, devreyi de 27-12 önde kapattı. Maç boyunca üstün bir performans ortaya koyan Beşiktaş, final çeyreğine 42- 20 önde girerken, salondan da 48-26 galip ayrıldı.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 18
Yorum
dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
RMK Marine U22’leri yıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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