 Quaresma ücretine 'zam' yaptı – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    Quaresma ücretine 'zam' yaptı

    Quaresma ücretine 'zam' yaptı

    Beşiktaş'ın Babel için ödeyeceği rakamlar, sıkıntı yarattı.

    Oğuzhan ve Quaresma gibi yıldızlar bir sezon için 1 milyon 650 bin euro kazanırken, 31 yaşındaki Babel'e 6 ay için ödenecek 1.2 milyon euro tartışmalara neden oldu. Aboubakar'ın aldığı yüksek rakama (3.3 milyon euro) takılan Q7'nin; Babel'e ödenecek rakamdan sonra menajerine 2.5 milyon euro'dan aşağı kesinlikle imza atmayacağını ilettiği bildirildi.

    YARISINA BİLE GELİYORDU!
    Deportivo'da 6 aylığına 110 bin euro'ya oynayan Babel, sezon başında bonservisi elinde Beşiktaş'a önerilmişti. Babel'in menajeri Haatrecht, 2 yıllık sözleşme karşılığında 2 milyon euro istemiş, Beşiktaş yönetimi ise 1+1 sezon için 850 bin euro'dan 1 milyon 700 bin euro önermişti. Sadece menajer 350 bin euro istediği için transfer gerçekleşmemişti.
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:08
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