''Küçük hedefler peşinde koşmam''
“İstanbul, dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Ben, bu tercihim için Türkiye’yi ve kendimi sürekli savundum. Her oyuncu en yüksek seviyede oynamak ister. Beşiktaş'ın bir parçası olduğum için mutluyum. Şampiyonluk yarışındaki en ciddi rakibimiz F.Bahçe ya da G.Saray değil, lider Başakşehir. Deportivo, İspanya'da kümede kalmaya oynuyor. Beşiktaş ise her zaman şampiyonluk için oynuyor"
Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel, büyük bir kulüpte futbol oynayacağı için mutlu olduğunu söyledi. Siyah-beyazlıların Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelde basın toplantısı düzenleyen Babel, takım arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını belirtti. Kampın iyi gittiğini anlatan Hollandalı futbolcu, "Her oyuncu en yüksek seviyede oynamak ister. Beşiktaş değerli ve önemli bir kulüp. Böyle bir kulübün parçası olduğum için mutluyum" ifadesini kullandı.
ZİRVEYE OYNARIM
Ryan Babel, şampiyonluk yarışında en ciddi rakiplerinin lider Medipol Başakşehir'in olduğunu dile getirdi. G.Saray ve F.Bahçe'den daha çok şu anki lideri rakip olarak gördüklerini anlatan Babel, "Ligin lideri Başakşehir. En ciddi rakibimiz onlar" değerlendirmesinde bulundu. Hollandalı yıldız Deportivo'nun İspanya'da kümede kalmak için mücadele ettiğini, şu anda da 20 takımlı İspanya La Liga'da 15'inci sırada olduklarını belirterek, "Beşiktaş ise her zaman şampiyonluğa oynuyor" yorumunu yaptı.
EĞİTİM BİLE FARKLI
Deportivo'nun Avrupa Kupaları'nda olmadığını, Beşiktaş'ın ise bu sene UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiğini, seneye de muhtemelen Şampiyonlar Ligi'nde olacağını belirten Ryan Babel şöyle devam etti: "3-4 sene daha üst üste oynayabilirim. Bu fırsatı Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte değerlendirmek istedim. Ayrıca burayı tercih etmemdeki en önemli etkenlerden biri de eğitim. La Coruna'da çocuğumu okutacak Uluslararası bir okul yoktu. İstanbul'da ise birçok Uluslararası okul var."
TÜRKİYE'Yİ SAVUNDUM
Babel, son zamanlarda yaşanan terör olaylarıyla ilgili de şu açıklamayı yaptı: "Türkiye'yi seven bütün insanlar için üzücü. Burası çok güzel bir ülke. İstanbul da dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Ancak 'yazık' diyebiliyorum. Burayı tanımayan insanlar üzerinde bu olaylar elbetteki olumsuz etki yapıyor. Buraya geldiğim için beni eleştirenler oldu ama ben Türkiye'yi onlara karşı her zaman savundum. Umarım kontrol altına alınır her şey ve bu ülke hak ettiği gibi huzurlu olur."
BEKLENTİM BÜYÜK
Oynadığı her kulüpte beklentilerin büyük olduğunu aktaran Babel, "Her kulüpte beklentiler büyüktür. Bu yüzden baskıyla oynamaya alışığım. İyi bildiğimi yapıp elimden geleni göstereceğim. Rekabet takıma fayda getirecektir. Farklı pozisyonlarda birçok alternatif var. Oyuncuların bu tip rekabetlere ihtiyacı olur. Kariyerim boyunca farklı pozisyonlarda oynamayı öğrendim. Belki ideal pozisyonum sol kanat olabilir ama forvet olarak da oynayabilirim" dedi.
FUTBOL SONUÇ ODAKLI
Hollandalı tecrübeli futbolcu, son haftalarda Beşiktaş'ın iyi oynayamadığını aktardı. Son Gaziantepspor maçını tribünden takip eden Babel, "Son haftalarda sonucu alsak bile yeterince iyi oynayamadığımız maçlar var. Futbol sonuç odaklı. Büyük takımlarda daha da fazla. Son Gaziantepspor maçında iyi oynamadık ama istediğimiz sonucu aldık. İkinci yarı da umarım istediğimiz sonuçları alırız" diye konuştu.
8'İ YANLIS. ANLADILAR!
Ryan Babel, Kasımpaşa'da oynarken eliyle yaptığı 8 işaretinin yanlış anlaşıldığını vurguladı. Liverpool forması giyerken Beşiktaş'ı 8-0 yendikleri maçta forma giyen Babel, geçtiğimiz sezonlarda oynanan bir Beşiktaş-Kasımpaşa maçında ekranlara yansıyan görüntünün hatırlatılması üzerine şunları kaydetti: "O bir televizyon görüntüsüydü. İşin aslı şöyle; o maçta Beşiktaş öndeydi. Kalecileri ağır davranıyordu. Bildiğiniz gibi 6 saniye kuralı var. Bende hakemi uyarmak için elimle 7-8-9-10 diye sayıyordum. Tam 8 yaptığımda o görüntü alınmış. Daha önceki bir maçın skoruyla hiçbir alakası yok. Bunu ilk defa açıklama şansı buldum. Umarım bir daha böyle sorularla karşılaşmam."
TİNO: GİTME DİYEMEDİM
Hollandalı yıldız Babel'in yerine Taarbt'ı transfer etmeye hazırlanan Deportivo'da Başkan Tino Fernandez, Cadena Ser Radyosu'na konuştu. Tino, "Bir dönem Araplar ve Ruslar vardı. Şimdi de Türkler ve Çinliler. Babel'i elimizde tutmak istedim. Ama Türkler öyle bir rakam önerdi ki, çocuğa nasıl dur gitme diyebilirdim. Türkler'in verdiğinin yarısını verseydik yine kalacaktı" yorumunu yaptı.
ZİRVEYE OYNARIM
Ryan Babel, şampiyonluk yarışında en ciddi rakiplerinin lider Medipol Başakşehir'in olduğunu dile getirdi. G.Saray ve F.Bahçe'den daha çok şu anki lideri rakip olarak gördüklerini anlatan Babel, "Ligin lideri Başakşehir. En ciddi rakibimiz onlar" değerlendirmesinde bulundu. Hollandalı yıldız Deportivo'nun İspanya'da kümede kalmak için mücadele ettiğini, şu anda da 20 takımlı İspanya La Liga'da 15'inci sırada olduklarını belirterek, "Beşiktaş ise her zaman şampiyonluğa oynuyor" yorumunu yaptı.
EĞİTİM BİLE FARKLI
Deportivo'nun Avrupa Kupaları'nda olmadığını, Beşiktaş'ın ise bu sene UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiğini, seneye de muhtemelen Şampiyonlar Ligi'nde olacağını belirten Ryan Babel şöyle devam etti: "3-4 sene daha üst üste oynayabilirim. Bu fırsatı Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte değerlendirmek istedim. Ayrıca burayı tercih etmemdeki en önemli etkenlerden biri de eğitim. La Coruna'da çocuğumu okutacak Uluslararası bir okul yoktu. İstanbul'da ise birçok Uluslararası okul var."
TÜRKİYE'Yİ SAVUNDUM
Babel, son zamanlarda yaşanan terör olaylarıyla ilgili de şu açıklamayı yaptı: "Türkiye'yi seven bütün insanlar için üzücü. Burası çok güzel bir ülke. İstanbul da dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Ancak 'yazık' diyebiliyorum. Burayı tanımayan insanlar üzerinde bu olaylar elbetteki olumsuz etki yapıyor. Buraya geldiğim için beni eleştirenler oldu ama ben Türkiye'yi onlara karşı her zaman savundum. Umarım kontrol altına alınır her şey ve bu ülke hak ettiği gibi huzurlu olur."
BEKLENTİM BÜYÜK
Oynadığı her kulüpte beklentilerin büyük olduğunu aktaran Babel, "Her kulüpte beklentiler büyüktür. Bu yüzden baskıyla oynamaya alışığım. İyi bildiğimi yapıp elimden geleni göstereceğim. Rekabet takıma fayda getirecektir. Farklı pozisyonlarda birçok alternatif var. Oyuncuların bu tip rekabetlere ihtiyacı olur. Kariyerim boyunca farklı pozisyonlarda oynamayı öğrendim. Belki ideal pozisyonum sol kanat olabilir ama forvet olarak da oynayabilirim" dedi.
FUTBOL SONUÇ ODAKLI
Hollandalı tecrübeli futbolcu, son haftalarda Beşiktaş'ın iyi oynayamadığını aktardı. Son Gaziantepspor maçını tribünden takip eden Babel, "Son haftalarda sonucu alsak bile yeterince iyi oynayamadığımız maçlar var. Futbol sonuç odaklı. Büyük takımlarda daha da fazla. Son Gaziantepspor maçında iyi oynamadık ama istediğimiz sonucu aldık. İkinci yarı da umarım istediğimiz sonuçları alırız" diye konuştu.
8'İ YANLIS. ANLADILAR!
Ryan Babel, Kasımpaşa'da oynarken eliyle yaptığı 8 işaretinin yanlış anlaşıldığını vurguladı. Liverpool forması giyerken Beşiktaş'ı 8-0 yendikleri maçta forma giyen Babel, geçtiğimiz sezonlarda oynanan bir Beşiktaş-Kasımpaşa maçında ekranlara yansıyan görüntünün hatırlatılması üzerine şunları kaydetti: "O bir televizyon görüntüsüydü. İşin aslı şöyle; o maçta Beşiktaş öndeydi. Kalecileri ağır davranıyordu. Bildiğiniz gibi 6 saniye kuralı var. Bende hakemi uyarmak için elimle 7-8-9-10 diye sayıyordum. Tam 8 yaptığımda o görüntü alınmış. Daha önceki bir maçın skoruyla hiçbir alakası yok. Bunu ilk defa açıklama şansı buldum. Umarım bir daha böyle sorularla karşılaşmam."
TİNO: GİTME DİYEMEDİM
Hollandalı yıldız Babel'in yerine Taarbt'ı transfer etmeye hazırlanan Deportivo'da Başkan Tino Fernandez, Cadena Ser Radyosu'na konuştu. Tino, "Bir dönem Araplar ve Ruslar vardı. Şimdi de Türkler ve Çinliler. Babel'i elimizde tutmak istedim. Ama Türkler öyle bir rakam önerdi ki, çocuğa nasıl dur gitme diyebilirdim. Türkler'in verdiğinin yarısını verseydik yine kalacaktı" yorumunu yaptı.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
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Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
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dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
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