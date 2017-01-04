 Kartal farkı! – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    Kartal farkı!

    Kartal farkı!

    Siyah-beyazlılar, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Stelmet’i 18 sayı farkla mağlup etti. 19 sayı atan Thompson en skorer ismi oldu.

    Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Polonya temsilcisi Stelmet'i 18 sayı farkla 84-66 mağlup etti. Temsilcimiz maça hücumda kötü bir başlangıç yaptı ve Stelmet, Kelati'nin üç sayılık basketiyle 4. dakikada 10-2 üstünlük yakaladı. Hemen toparlanan ekibimiz 8-0'lık bir seri yakalasa da ilk çeyreği Stelmet 21-15 önde geçti. Maça ağırlığını koyan Beşiktaş rakibiyle aradaki farkı kapatttı. Devreye Stelmet 45-41 önde gitti. 3. çeyrekte 61-55 öne geçen ekibimiz salondan 84-66 galip ayrıldı. Thompson 19 sayıyla yıldızlaştı.

    9. ZAFERİNİ KAZANDI
    Siyah-beyazlı takım dün grubunda 9. galibiyetini elde ederken, Stelmet ise 7. mağlubiyetini aldı. Beşiktaş bu galibiyetle birlikte gruptaki liderliğini sürdürdü.


    Salon: Rekreacyjno Sportowe

    Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Aleksandar Milojevic (Makedonya), Andrei Sharapa (Belarus)

    Stelmet: Koszarek 7, Kelati 8, Dragicevic 7, Zamosjki 12, Vaughn 2, Hrycaniuk 2, Gruszecki 13, Florence 6, Moore 9

    Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 19, Roll 9, Weems 12, Stimac 13, Clark 13, Şafak Edge, Strawberry 4, Erkan Veyseloğlu 8, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi, Muratcan Güler 4, İlkan Karaman 2

    1. Periyot: 21-15

    Devre: 45-41

    3. Periyot: 55-61

    5 faulle çıkan: 36.18 Sertaç Şanlı ()

    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:15
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