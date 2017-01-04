Kartal farkı!
Siyah-beyazlılar, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Stelmet’i 18 sayı farkla mağlup etti. 19 sayı atan Thompson en skorer ismi oldu.
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Polonya temsilcisi Stelmet'i 18 sayı farkla 84-66 mağlup etti. Temsilcimiz maça hücumda kötü bir başlangıç yaptı ve Stelmet, Kelati'nin üç sayılık basketiyle 4. dakikada 10-2 üstünlük yakaladı. Hemen toparlanan ekibimiz 8-0'lık bir seri yakalasa da ilk çeyreği Stelmet 21-15 önde geçti. Maça ağırlığını koyan Beşiktaş rakibiyle aradaki farkı kapatttı. Devreye Stelmet 45-41 önde gitti. 3. çeyrekte 61-55 öne geçen ekibimiz salondan 84-66 galip ayrıldı. Thompson 19 sayıyla yıldızlaştı.
9. ZAFERİNİ KAZANDI
Siyah-beyazlı takım dün grubunda 9. galibiyetini elde ederken, Stelmet ise 7. mağlubiyetini aldı. Beşiktaş bu galibiyetle birlikte gruptaki liderliğini sürdürdü.
Salon: Rekreacyjno Sportowe
Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Aleksandar Milojevic (Makedonya), Andrei Sharapa (Belarus)
Stelmet: Koszarek 7, Kelati 8, Dragicevic 7, Zamosjki 12, Vaughn 2, Hrycaniuk 2, Gruszecki 13, Florence 6, Moore 9
Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 19, Roll 9, Weems 12, Stimac 13, Clark 13, Şafak Edge, Strawberry 4, Erkan Veyseloğlu 8, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi, Muratcan Güler 4, İlkan Karaman 2
1. Periyot: 21-15
Devre: 45-41
3. Periyot: 55-61
5 faulle çıkan: 36.18 Sertaç Şanlı (Beşiktaş Sompo Japan)
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:15
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 18
Yorum
dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
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