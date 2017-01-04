 İşte Aboubakar'ın kaçıracağı maç sayısı – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    İşte 'ın kaçıracağı maç sayısı

    İşte Aboubakar'ın kaçıracağı maç sayısı
    'ta sıkıntısı yaşanıyor. Sezon başında Porto'dan kiralanan Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun forması giyeceği için en az 2 maç (Osmanlı ve Alanya) kaçıracak. Genç oyuncu, Kamerun'un sadece ikinci tura çıkması durumunda bile, Konyaspor karşılaşmasında da görev yapamayacak.
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:11
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