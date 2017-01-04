Gökhan ve Fabri'nin doğum günleri kutlandı
Ligin ikinci bölümünün hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta Gökhan Gönül ve Fabricio Ramirez'in doğum günleri, takımın kamp yaptığı otelde kesilen pastayla kutlandı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, doğum günü kutlamasına katılan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu sözcüsü Metin Albayrak, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcular, Gökhan ve Fabricio'ya yeni yaşlarında mutluluklar diledi.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:18
- Yasin Öztekin'e bir şok daha!
Toplam 8
Yorum
taraftar rukenekı hoca olarak takımda tut en çok ghol atanı kadrı dışı bırak allah sizleri kahretsin
- Ekici tamam
Toplam 71
Yorum
Hikmet hiç beğenmediğim bir oyuncu yalnız frikikten gol atmada fena değil, ondada anca kjaer kadar, Ahhh alex ahhhh kimlerin eline düştük bi bak...
- Ekici tamam
Toplam 71
Yorum
ayve Ekici'nin piyasa degeri 6,5 milyon €. Aatif: 3,5 milyon Stoch: 4,5 milyon Eger sadece oyuncu takasi yapilirsa TS bu iste büyük zarardadir.
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