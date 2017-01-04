 Demba Ba ertelendi! – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    ertelendi!

    Demba Ba ertelendi!
    yönetimine "Dönmek istiyorum" diye haber gönderen 'nın transferi rötar yaptı. Sakatlığı nedeniyle Çin kulübünden Senegalli golcünün raporlarını isteyen siyah-beyazlılar, yapılan incelemede Ba'nın dönüşü için en uygun tarihin Mart ayı olacağını görünce bu transferi şimdilik rafa kaldırdı.
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:12
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