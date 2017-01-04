 Beşiktaş, Matej Mitrovic'i KAP'a bildirdi – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş, Matej Mitrovic'i KAP'a bildirdi

    Beşiktaş, Matej Mitrovic'i KAP'a bildirdi

    Beşiktaş Futbol AŞ, Hırvat oyuncu Matej Mitrovic'in transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

    Şirketten yapılan açıklamada, "Matej Mitrovic'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

    Hırvatistan 1. Futbol Ligi'nin yenilgisiz lideri Rijeka'da stoper olarak forma giyen 23 yaşında ve 1,87 metre boyundaki futbolcu, bu sezon ligde geride kalan 20 maçın hepsinde 90 dakika görev aldı ve 1 gol kaydetti. Hırvat ekibi bu maçlarda kalesinde sadece 8 gol gördü.

    Mitrovic ayrıca, Hırvatistan A Milli Takımı formasını 4 kez giyerek, 1 gol attı.

    Mitrovic ile 4.5 yıllık anlaşma sağlayan Beşiktaş'ın bonservis bedeli olarak kulübüne 3 milyon € ödemesi, 23 yaşındaki futbolcuya ise bu sezon 500 bin €, önümüzdeki sezondan itibaren ise 1 milyon € ücret ödemesi bekleniyor.

    BILIC DE İSTEMİŞTİ

    Hırvatistan Milli Takımı'nın da forması giyen oyuncunun siyah beyazlı ekibe transfer edilmesi için eski teknik direktör Slaven Bilic de zamanında talepte bulunmuş ancak uygun şartlar oluşmadığı için transfer gerçekleşmemişti.

    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:26
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