Beşiktaş, Matej Mitrovic'i KAP'a bildirdi

Şirketten yapılan açıklamada, "Matej Mitrovic'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Hırvatistan 1. Futbol Ligi'nin yenilgisiz lideri Rijeka'da stoper olarak forma giyen 23 yaşında ve 1,87 metre boyundaki futbolcu, bu sezon ligde geride kalan 20 maçın hepsinde 90 dakika görev aldı ve 1 gol kaydetti. Hırvat ekibi bu maçlarda kalesinde sadece 8 gol gördü.

Mitrovic ayrıca, Hırvatistan A Milli Takımı formasını 4 kez giyerek, 1 gol attı.

Mitrovic ile 4.5 yıllık anlaşma sağlayan Beşiktaş'ın bonservis bedeli olarak kulübüne 3 milyon € ödemesi, 23 yaşındaki futbolcuya ise bu sezon 500 bin €, önümüzdeki sezondan itibaren ise 1 milyon € ücret ödemesi bekleniyor.

BILIC DE İSTEMİŞTİ

Hırvatistan Milli Takımı'nın da forması giyen oyuncunun siyah beyazlı ekibe transfer edilmesi için eski teknik direktör Slaven Bilic de zamanında talepte bulunmuş ancak uygun şartlar oluşmadığı için transfer gerçekleşmemişti.