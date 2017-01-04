Beşiktaş, Matej Mitrovic'i KAP'a bildirdi
Beşiktaş Futbol AŞ, Hırvat oyuncu Matej Mitrovic'in transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.
Şirketten yapılan açıklamada, "Matej Mitrovic'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Hırvatistan 1. Futbol Ligi'nin yenilgisiz lideri Rijeka'da stoper olarak forma giyen 23 yaşında ve 1,87 metre boyundaki futbolcu, bu sezon ligde geride kalan 20 maçın hepsinde 90 dakika görev aldı ve 1 gol kaydetti. Hırvat ekibi bu maçlarda kalesinde sadece 8 gol gördü.
Mitrovic ayrıca, Hırvatistan A Milli Takımı formasını 4 kez giyerek, 1 gol attı.
Mitrovic ile 4.5 yıllık anlaşma sağlayan Beşiktaş'ın bonservis bedeli olarak kulübüne 3 milyon € ödemesi, 23 yaşındaki futbolcuya ise bu sezon 500 bin €, önümüzdeki sezondan itibaren ise 1 milyon € ücret ödemesi bekleniyor.
BILIC DE İSTEMİŞTİ
Hırvatistan Milli Takımı'nın da forması giyen oyuncunun siyah beyazlı ekibe transfer edilmesi için eski teknik direktör Slaven Bilic de zamanında talepte bulunmuş ancak uygun şartlar oluşmadığı için transfer gerçekleşmemişti.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:26
- Aaron Hunt operasyonu
Toplam 9
Yorum
kartal Bu adam cok iyi sosadan daha fazla hatta ben almanya yasiyorum cok kez seyredim hamburgda sansi tutma yonetim alirsa cok iyi is yapmis olur
- Serdar transferinde pürüz çıktı
Toplam 10
Yorum
~VİRA~ Alınmalı tecrübesi var rusyadaki stoperler sert olur uyum sorunu olmaz örnek 35 yaşındaki durica ALINMALI. Yaşıda iyi.
- Beşiktaş'tan transfer atağı! KAP'a bildirildi
Toplam 6
Yorum
bjkli evt hazir saglam stoper lazimdi takima ama bu oyuncu ondan daha iyi olacak, boyu ve sürati yerinde ataga cikarken biraz sorunsal onuda gelistirirse süper stoper olur
Beşiktaş, Matej Mitrovic'i KAP'a bildirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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