Akkoyun’dan ‘imalı’ ayrılık
Beşiktaş'ta malzemecilerinden Ünal Akkoyun'un görevine son verildi. Akkoyun, yaptığı paylaşımda "24 yıldır hizmet ettiğim camiadan haksız bir şekilde ayrılmak zorunda bırakıldım. Yüz kızartıcı bir suç işlemeden görevimi şerefli bir şekilde yaptım. İşimi kaybetmeme emeği olanları Allah'a havale ediyorum. Kaderde bu şekilde ayrılmak da varmış" ifadelerini kullandı.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
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dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
Akkoyun’dan ‘imalı’ ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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