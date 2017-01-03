''Sobol bize uygun!''
Yönetici Ahmet Ürkmezgil, “Genç yıldız Sobol çok pahalı değil, ayrıca Beşiktaş’a da uygun” diyerek transfere yeşil ışık yaktı.
Beşiktaş'ın hedefinin 'efendi' bir yol izleyip şampiyon olmak olduğunu diye getiren Ürkmezgil, bazı oyuncuların takasta kullanılabileceğini belirterek şöyle devam etti: "Yönetimde Veli ile ilgili konuşulmuş bir konu yok. Ama Beşiktaş'a uygun olarak takasta kullanılabilir. Yönetimin kararı belirlenir ve hocanın da onayı alınır. Beşiktaş bu hafta içerisinde transfer sürprizleri yaşayabilir. Uygun şartlar gerçekleşirse 2-3 transfer daha olabilir."
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:50
- Yasin Öztekin süresiz kadro dışı bırakıldı
Toplam 44
Yorum
Dogu Beşiktaş inş yasini alır
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
Yorum
ÇARŞI VELİ Taraftar transfer istemiyor aracılar istiyor taraftar istiyormuş gibi algı yaratıp sakat ve işe yaramaz oyuncuları 10 misline topluyorlar
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 20
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eraycan 3 kulvar için tarnsfer şart caner sezonu kapttı mecburen tarnsfer yapılacak yerli yabancı kadro geniş tutulmalı eksik yerlere oyuncu şart eldeki imkanları kullanarak tarnsfer yapılıyor ara tarnsferde oyuncu bulmak zor önemli olan takıma katkı yapsınlar yıldız olması önemli değil bunu her zamn gördük şenol hoca yıldız almaz yaratır
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