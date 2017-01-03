 Shenhua’dan Demba Ba’ya izin – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    Shenhua’dan ’ya izin

    Shenhua’dan Demba Ba’ya izin
    İki sezon önce formasını giyen ve geçen sezon başında Çin Süper Ligi'ne transfer olan 'ya, kulübü 'dan kiralık gitmesi için izin çıktı. Sakatlığı tam olarak geçen ancak Carlos Tevez'in takıma katılmasının ardından yedek beklemek istemeyen Demba Ba, mayıs sonuna kadar oynayacağı bir takıma gidebilir. Senegalli golcü, Türkiye'de oynamak isteğini dile getirmişti.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:49
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