Kartal zorlanmadan kazandı

Siyah-beyazlı takım grubunda 9. galibiyetini elde ederken, Stelmet ise 7. mağlubiyetini aldı.

Beşiktaş Sompo Japan, hücumda kötü bir başlangıç yaptı ve Stelmet, Kelati'nin üç sayılık basketiyle 4. dakikada 10-2 üstünlük yakaladı. Thompson'ın skorer oyunuyla toparlanan ve 8-0'lık seri yapan siyah-beyazlı takım, 6. dakikada beraberliği (10-10) sağladı. Beşiktaş'ın hücumda ritmini yitirmesini iyi değerlendiren Stelmet, ilk periyodu 21-15 önde tamamladı.

Maçın ikinci çeyreğinin başında 3 dakikaya yakın süre skor üretemeyen Beşiktaş Sompo Japan, Moore'un basketine engel olamadı ve 13. dakikada 11 sayı (26-15) geriye düştü. Yine Thompson'ın liderliğinde toparlanmayı bilen siyah-beyazlı ekip, iyi savunmasının ardından Weems'in 3 sayılık basketiyle 17. dakikada farkı bir sayıya indirdi: 32-31. Beşiktaş Sompo Japan, hücumlardan boş dönerek beraberlik veya öne geçme fırsatını değerlendiremeyince Polonya ekibi, soyunma odasına 45-41 önde gitti.

Beşiktaş Sompo Japan, ikinci yarıya iyi savunma yaparak başladı. Clark'ın 6 sayısıyla dengeyi lehine çeviren siyah-beyazlı takım, 5 dakikada 12-0'lık seri yakaladı ve Roll'un basketiyle 53-45 üstünlük yakaladı. Hızlı hücumda Strawberry'nin basketiyle 29. dakikada farkı 9 sayıya (61-52) çıkaran Beşiktaş Sompo Japan, 3. periyodu da 61-55 önde kapattı.

İlk yarıda 45 sayı yiyen ancak ikinci yarının 16 dakikalık bölümünde potasında sadece 14 sayı gören Beşiktaş Sompo Japan, son periyot içinde farkı 20 sayıya (84-64) çıkarırken karşılaşmayı 84-66 kazandı.

Siyah-beyazlı takımda 19 sayı üreten Michael Thompson karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Vladimir Stimac 13 ve Kyle Weems 12 sayıyla galibiyete katkı verdi.



Salon: Rekreacyjno Sportowe

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Aleksandar Milojevic (Makedonya), Andrei Sharapa (Belarus)

Stelmet: Koszarek 7, Kelati 8, Dragicevic 7, Zamosjki 12, Vaughn 2, Hrycaniuk 2, Gruszecki 13, Florence 6, Moore 9

Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 19, Roll 9, Weems 12, Stimac 13, Clark 13, Şafak Edge, Strawberry 4, Erkan Veyseloğlu 8, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi, Muratcan Güler 4, İlkan Karaman 2

1. Periyot: 21-15

Devre: 45-41

3. Periyot: 55-61

5 faulle çıkan: 36.18 Sertaç Şanlı (Beşiktaş Sompo Japan)