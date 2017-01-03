Kartal Şenol Güneş yönetiminde çalıştı
Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarına sabah saatlerinde kamp yaptığı otelin salonunda gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
Siyah-beyazlı takım ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek bölgesinde sürdürüyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman denge ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenman 2 grup halinde salonda yapıldı, kaleciler antrenman sahasında çalışmalarına devam etti. Futbolcular salonda ısınma ve streching çalışması sonrası çalışmalarını denge ve kuvvet antrenmanı olarak değişmeli olarak tamamladı.
Beşiktaş, kamp hazırlıklarına akşam 17.30'da basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.
Beşiktaş, kamp hazırlıklarına akşam 17.30'da basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 14:29
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 58
Yorum
ERSUN BEY EKİCİ ARIZALI...ATIF DAHA FAYDALI..İKİNCİ YARIDA TRABZONA BİR NEVİ FENER DESTEĞİ..FENER NOLACAK BÖLE.
- ''İkinci yarıda uçacağım''
Toplam 12
Yorum
/*/ senin adını uçurtma koyduk biz..ama hep tel-e takılıyorsun hacı..
- ''İkinci yarıda uçacağım''
Toplam 12
Yorum
rotuş dokunsalar ... yerde 7 takla atıyorsun..sen topçu musun. ..bir kendine bak eski maçlarından..hep aynı volkansın.
Kartal Şenol Güneş yönetiminde çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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