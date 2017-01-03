 Kartal Antalya’da – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    Kartal Antalya’da

    Kartal Antalya’da

    , ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya gitti. Özel uçakla Antalya'ya ulaşan siyah-beyazlı kafileyi, taraftarlar çiçeklerle karşıladı.

    Kafilede, Şenol Güneş'in isteği üzerine teknik ekip ve futbolcuların aileleri de yer aldı. Belek'te konaklayacak siyah-beyazlılar, 8 Ocak'a kadar Antalya'da çalışacak. aynı günün akşamı Antalyaspor ile oynayacağı hazırlık maçının ardından gece İstanbul'a dönecek. Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldız futbolcusu Talisca ve ailesi için özel güvenlik önlemi alındı. Bebeği olan Talisca ve ailesi, ezilme tehlikesi yaşamasın diye kafileden ayrı özel araçla otele geçti.

    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:42
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