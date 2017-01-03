 Beşiktaş'ın Antalya kampı sürüyor – Fotomaç – 03 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    'ın Antalya kampı sürüyor

    Beşiktaş'ın Antalya kampı sürüyor

    , 2016-2017 sezonunun ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

    Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunan siyah-beyazlı takım, günü çift idmanla tamamladı.

    Sabah salonda çalışan 'ın akşam idmanı sahada gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idman, pas çalışması ve dar alanda minyatür kale maçla devam etti. İki grup halinde pas çalışmasıyla süren antrenman, koşuyla sona erdi.

    Antrenmana, soğuk algınlığı olan kaleci Tolga Zengin ile sağ arka adalesinde ağrı hisseden Tolgay Arslan, katılmadı.

    Beşiktaş, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına, yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ın Antalya kampı sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.