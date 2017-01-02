 ''Yine şampiyonuz'' – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    ''Yine şampiyonuz''

    ''Yine şampiyonuz''

    Kartal'ın yıldız isimlerinden yılın oyuncusu seçildiği ülkesi Kanada'da önemli açıklamalarda bulundu.

    , "Geçen sezon stadımız yoktu. Birçok yerde maçlarımızı oynadık ve başardık. Sezon sonunda şampiyon olduk. Türkiye'de yaşadığım şampiyonluk benim için çok özeldi" dedi. 33 yaşındaki oyuncu, "Üst üste şampiyonluk yaşamanın zor olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden birkaç yıldır yaptıklarımızı sürdürmeliyiz. Biraz sallantıdayız ama istikrarlı devam etmeliyiz. İstikrarlı gideresek bu sene yine şampiyonuz" şeklinde konuştu.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:16
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