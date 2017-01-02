Q7’den imza şartı
Yönetimin sözleşme yenilemek istediği Quaresma'nın aklı Aboubakar'ın kazandığı parada. Beşiktaş'tan 1 milyon 600 bin euro alan Portekizli, Aboubakar'ın 3 milyon 300 bin euro kazanmasına tepki gösterip, "Kulüp, o paraları verebiliyorsa ben de istiyorum" dediği iddia edildi. Bu arada Q7 devre arası tatilinde boş durmayıp boks idmanları yapıyor
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:11
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
Q7’den imza şartı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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