‘Kolo’ya pençe
Estadio Deportivo, Beşiktaş’ın Sevilla’nın stoperi Timothee Kolodziejczak için yaptığı 3.5 milyon euro’luk teklifin ‘geri çevrilemez’ olduğunu yazdı.
İspanyol Estadio Deportivo gazetesi, Sevilla'nın Fransız stoperi Timothee Kolodziejczak için Beşiktaş'ın 3.5 milyon euro teklifinin en iyisi olduğunu yazdı. Haberde, 25 yaşındaki oyuncu ile anlaşmak üzere olan Mönchengladbach'ın Beşiktaş'ın devreye girmesinin ardından planlarının bozulduğu vurgulandı. Middlesbrough, Swansea ve West Bromwich oyuncu ile ilgilenen diğer takımlar olarak gösterilirken, Türk ekibinin önerdiği 3.5 milyon euro'nun geri çevrilemez olduğu yorumu yapıldı.
SEVİLLA GÖNDERMEK İSTİYOR
Bu sezon Sevilla'da toplam 9 maçta şans bulan Kolodziejczak stoperin yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor. Tecrübeli oyuncu, Fransa'nın Lyon (12 maç) ve Nice (71 maç/2 gol) kulüplerinde de forma giyerken, alt kategorilerde 48 kez Fransa Milli Takımı'nda yer aldı.
SEVİLLA GÖNDERMEK İSTİYOR
Bu sezon Sevilla'da toplam 9 maçta şans bulan Kolodziejczak stoperin yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor. Tecrübeli oyuncu, Fransa'nın Lyon (12 maç) ve Nice (71 maç/2 gol) kulüplerinde de forma giyerken, alt kategorilerde 48 kez Fransa Milli Takımı'nda yer aldı.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
‘Kolo’ya pençe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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