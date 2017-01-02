 Kalbi Beşiktaş’ta kaldı – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    Kalbi ’ta kaldı

    Kalbi Beşiktaş’ta kaldı

    , geçen sezon siyah-beyazlı takımla harika bir sezon yaşadığını belirterek, "Bayern'le Şampiyonlar Ligi'ni kazandığım sezonun ardından en iyisiydi" dedi.

    'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan , siyah- beyazlı takımı ununatamadığını söyledi. Almanya'nın Die Welt gazetesine röportaj veren golcü oyuncu, "2015 benim için muhteşem bir yıldı. Floransa'dan ayrıldıktan sonra tekrar eski gücüme kavuştum. İstanbul'a gittiğimde birçok insan bana gülmüştü çünkü kariyerimi bitirdiğimi düşünüyorlardı. Ancak rüya gibi bir dönem geçirdim. 2013'te Bayern ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandığım sezonun ardından en iyisiydi diyebilirim" ifadelerini kullandı. Wolsfburg'a gitmesini de değerlendiren Gomez, "Beşiktaş'tan ayrılmak hata gibi görülebilir. Şu an 'da her şey oturmuş değil. İlk 6 ayda beklentileri karşılayamadığımı biliyorum" dedi. Beşiktaş'ın Gomez için yeniden nabız yokladığı belirtiliyor.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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