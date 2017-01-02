Fransızlar’dan Arfa iddiası
Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden olan Hatem Ben Arfa için Fransızlar önemli bir iddia ortaya attı. L'Equipe, Beşiktaş'ın da PSG'de forma giyen Fransız orta saha için devreye girdiğini yazdı. Haberde, siyah-beyazlıların 29 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istediği belirtilirken, görüşmelerin başladığı ve yıldız futbolcunun karar aşamasında olduğu ileri sürüldü.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
Fransızlar’dan Arfa iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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