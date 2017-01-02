 Fransızlar’dan Arfa iddiası – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    Fransızlar’dan Arfa iddiası

    Fransızlar’dan Arfa iddiası
    Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden olan için Fransızlar önemli bir iddia ortaya attı. L'Equipe, Beşiktaş'ın da PSG'de forma giyen Fransız orta saha için devreye girdiğini yazdı. Haberde, siyah-beyazlıların 29 yaşındaki futbolcuyu kiralamak istediği belirtilirken, görüşmelerin başladığı ve yıldız futbolcunun karar aşamasında olduğu ileri sürüldü.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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