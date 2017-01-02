Eto’o bitti bitiyor!
Beşiktaş, Kamerunlu golcü için Antalyaspor’a şartlarını sundu. Kırmızı-beyazlıların vereceği yanıta göre hareket planı oluşturan Kara Kartal, alternatifleri de belirledi.
Ara transfer dönemi için Ryan Babel ile prensipte anlaşan Beşiktaş, forvet konusunda girişimlerini sürdürüyor. Jackson Martinez ve Wilfried Bony'yi de gündemine alan siyah-beyazlı takımda ilk hedef hâlâ Samuel Eto'o... Trabzonspor'un da devrede olduğu 35 yaşındaki Kamerunlu yıldız ve kulübü Antalyaspor'a son teklifini sunan yönetim, beklemeye geçti. Siyah-beyazlılar, Eto'o ile orta yolu bulursa imzaya çağıracak, aksi takdirde listede yer alan alternatif isimlere yönelecek. Çin'de mutsuz olan Kolombiyalı Martinez'in kiralanması konusunda araştırmalar sürerken, bir diğer seçenek Wilfried Bony... Stoke City'de kiralık oynayan Fildişili golcünün bonservisi M.City'de. Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Torres de kulislerde konuşuluyor.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:02
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
Eto’o bitti bitiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.