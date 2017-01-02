Eski Kartal rakip olacak
Beşiktaş formasını 2010-13 sezonlarında terleten Hilbert, Başakşehir yolunda... Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen'de bu sezon şans bulamayan 32 yaşındaki sağ bek, Alman basınına verdiği röportajda, turuncu-lacivertlilerin hocası Abdullah Avcı'nın kendisini sorduğunu belirtip, "Şartlar oluşursa tekrar Türkiye'de forma giymek istiyorum" dedi.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
Eski Kartal rakip olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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