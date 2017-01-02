Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Ryan Babel'i KAP'a bildirdikten sonra Eduard Sobol'la da anlaştı. Bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan ve Zorya'da forma giyen Eduard Sobol'la anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, 1,5 yıllık kiralama isteğine Shakhtar'ın vereceği cevabı bekliyor.
Caner Erkin'in sezonu kapatmasının ardından sol bek için uzun süredir arayışta olan siyah-beyazlılar, Eduard Sobol ile anlaştı. Zorya'da kiralık oynayan ve bonservisi 2020 yılına kadar Shakhtar Donetsk'te olan 21 yaşındaki futbolcu, kulübünün de 1,5 yıllık kiralama teklifini kabul etmesi durumunda ikinci yarıda Beşiktaş forması giyecek.
SOBOL'U TANIYALIM
2012-13 sezonu öncesi teknik direktör Mircea Lucescu'nun raporuyla Shakhtar'a transfer olan Ukraynalı futbolcu, 2014-15'in devre arasında Metalurh'a, bir sonraki yıl da Metalist'e kiralandı. Bu sezonu da Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Zorya'da kiralık geçiren 21 yaşındaki futbolcu, 18 resmi karşılaşmada oynadı. Ukrayna Milli Takımı'nda 4 kez şans bulan 1.79 boyundaki sol bek, A Milli Takımımız'a karşı da Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki karşılaşmada forma giydi. Bu arada teknik kapasitesi yüksek olan genç futbolcu, Zorya'da teknik ekip tarafından orta alanın solunda da oynatılıyor.
Bu transferin de bu akşam saatlerinde kesinleşmesi bekleniyor.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:22
- Kalbi Beşiktaş’ta kaldı
Toplam 6
Yorum
Kartal Mario Artik o da bir Kartal... Wolfsburg'da böyle devam ederse, sezon sonu kesin geri döner !
- 2016 yılının yıldızı Yasin
Toplam 3
Yorum
......... BU FUTBOLCU NE YAPARSA YAPSIN , GS YIN FUTBOLCUSU DEĞİL. ÇÜNKÜ MESLEĞİNİ VE GS YI SEVEREK OYNAMIYOR. SADECE KENDİNİ TAKDİR ETMEK İSTİYOR. ÖNCE BAŞKALARI YASİN İ TAKDİR ETMELİ, KULÜPTE GEREĞİNİ ONDAN SONRA YAPMALI. BİR KERE İSTİKRARI YOK. AYNEN SAMAN ALEVİ GİBİ.
- ‘Kolo’ya pençe
Toplam 5
Yorum
Kartalistan Yönetim pintilik yapma ! al artik adam gibi bir stoper ! Adini duymadigimiz Brezilyalilari aldin, Atinç ve Ersan BJK'nin evlatlarini yolladin ! ALIN ARTIK ADAM GIBI BIR STOPER !
Eduard Sobol Beşiktaş'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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