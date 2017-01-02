 Domagoj Vida için yeni atak – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    için yeni atak

    Domagoj Vida için yeni atak
    Stoper için temaslarını üç koldan sürdüren Beşiktaş, Dinamo Kiev'de forma giyen 27 yaşındaki Hırvat stoper Domagoj Vida için de teklifte bulundu. Sezon başında da gündeme gelen tecrübeli futbolcu için Ukrayna ekibi ile pazarlıkların devam ettiği ifade ediliyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi grubunda Beşiktaş'a karşı forma giyen Vida, savunmada sergilediği başarılı futbolla beğeni toplamıştı.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:17
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