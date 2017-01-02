 Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi! – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi!

    Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi!
    Beşiktaş, Ryan Babel'in transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

    Detaylar birazdan...
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:11
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