Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi!
Beşiktaş, Ryan Babel'in transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Detaylar birazdan...
Detaylar birazdan...
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:11
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kalbi Beşiktaş’ta kaldı
Toplam 5
Yorum
semame Gel be marioo GOOMEEEZZZ
- Kalbi Beşiktaş’ta kaldı
Toplam 5
Yorum
engin nedir bu ya, adam gideli yarim sene gecti hala hergün mansetlerde, yeter artik..
- Eto’o bitti bitiyor!
Toplam 9
Yorum
bjkli yasli oyuncu istemiyoruz eski hatalari yapmayin artik, ne güzel genc yeteneklere baslamistik yine yaslilara yöneldik
Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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