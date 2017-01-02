Beşiktaş o futbolcuyla da anlaştı
Beşiktaş, Ryan Babel'i KAP'a bildirdikten sonra Eduard Sobol'la da anlaştı. Bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan ve Zorya'da forma giyen Eduard Sobol'la anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, 1,5 yıllık kiralama isteğine Shakhtar'ın vereceği cevabı bekliyor.
Bu transferin de bu akşam saatlerinde kesinleşmesi bekleniyor.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emenike iyi hocayla oynar
Toplam 4
Yorum
rvp Hoca kocaman takımı adam etti , biri olmasada olur
- Jovetic’e teklif çok
Toplam 1
Yorum
rvp jovetic'den daha iyisi var , rekabete girmeye gerek yok . Fazla fazla verilmesine de
- Taison da tamam
Toplam 11
Yorum
di marzio Zu İnter boşuna yormayın piyasası olan topçu gelmez
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