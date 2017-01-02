 Beşiktaş o futbolcuyla da anlaştı – Fotomaç – 02 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş o futbolcuyla da anlaştı

    Beşiktaş o futbolcuyla da anlaştı

    Beşiktaş, Ryan Babel'i KAP'a bildirdikten sonra Eduard Sobol'la da anlaştı. Bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan ve Zorya'da forma giyen Eduard Sobol'la anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, 1,5 yıllık kiralama isteğine Shakhtar'ın vereceği cevabı bekliyor.

    Bu transferin de bu akşam saatlerinde kesinleşmesi bekleniyor.

    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:55
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş o futbolcuyla da anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.