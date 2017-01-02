Beşiktaş kafilesi Antalya'da
Beşiktaş, devre arası kamp çalışmalarını yapmak için geldiği Antalya'da çiçeklerle karşılandı. Beşiktaşlı futbolculardan bazıları kampa aileleriyle geldi.
selfie çekti. Beşiktaşlı futbolculardan bazıları kampa aileleriyle geldi. Taraftarlar, çiçek verdiği Talisca'ya yoğun ilgi gösterdi. Talisca, eşi ve çocuklarıyla araca binerken taraftar fotoğraf çekmek için sıraya girdi.
Beşiktaş kafilesinde yer almayan Babel'in ilerleyen saatlerde Antalya'ya geleceği ve bu akşam yapılacak kampa katılacağı kaydedildi.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:51
- Yasin Öztekin süresiz kadro dışı bırakıldı
Toplam 11
Yorum
Hakan Kalpten oynayan bir kaç futbolcu dan biri artik renke renk ve yönetim oynar...bakalım daha ne tür saçmalıklar yapacaklar
- Eduard Sobol Beşiktaş'ta
Toplam 4
Yorum
leblebi 15 yaşında çocuk gibi duruyor
- Yasin Öztekin süresiz kadro dışı bırakıldı
Toplam 11
Yorum
BAŞKAN BİZE BUNLARI GETİR!!! Galatasaraya 3 isim yazıyorum 2.Bruma=Charly Musonda forvet ihtiyacımız yeni ibrahimoviç=Jesper Karlsson yeni kapı gibi stoperin isim bulmuş hali 1-2 seneye büyük ücretlere kanıp satmazsan en az 5 sene stoper ihtiyacını giderir= Nikola Milenkovic
Beşiktaş kafilesi Antalya'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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