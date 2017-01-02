Beşiktaş kafilesi Antalya'da

Beşiktaş, devre arası kamp çalışmalarını yapmak için geldiği Antalya'da çiçeklerle karşılandı. Beşiktaşlı futbolculardan bazıları kampa aileleriyle geldi.

Beşiktaş devre arası kamp çalışmalarını yapacağı Antalya'ya özel uçakla geldi. Havalimanında iç hatlar gelen yolcu çıkışında, çevik kuvvet polisi, Özel Harekat ile özel güvenlik personeli geniş güvenlik önlemi aldı. Güvenlik görevlilerinin oluşturduğu koridordan geçen futbolcular, kendilerini kamp yapacakları otele götürecek otobüse taraftarın yoğun ilgisi nedeniyle zorlukla bindi. Havalimanı çıkışında taraftarlar teknik direktör Şenol Güneş'e çiçek verdi. Güneş ile futbolculara yoğun ilgi gösteren taraftar,



selfie çekti. Beşiktaşlı futbolculardan bazıları kampa aileleriyle geldi. Taraftarlar, çiçek verdiği Talisca'ya yoğun ilgi gösterdi. Talisca, eşi ve çocuklarıyla araca binerken taraftar fotoğraf çekmek için sıraya girdi.



Beşiktaş kafilesinde yer almayan Babel'in ilerleyen saatlerde Antalya'ya geleceği ve bu akşam yapılacak kampa katılacağı kaydedildi.