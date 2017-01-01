Beşiktaş, Antalya yolcusu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 27 Aralık 2016 tarihinde Boluspor ile karşılaşan siyah-beyazlılar, beş günlük iznin ardından yarın İstanbul'da bir araya gelecek. Beşiktaş kafilesi, Belek bölgesinde yapacakları kamp için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 11.00'de kalkacak özel uçakla Antalya'ya hareket edecek.

Siyah-beyazlılar, ligin ikinci bölümünün hazırlıklarını 8 Ocak Pazar gününe kadar Antalya'da sürdürecek.

Beşiktaş, kampın son gününde Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak. Siyah-beyazlılar, maçın ardından İstanbul'a dönecek.