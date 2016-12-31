Sobol bitti bitiyor
Kartal bir transferde daha mutlu sona yaklaştı. Babel ile el sıkışan Beşiktaş, bu kez de sol beke takviye yaptı. Siyah-beyazlılar, bonservisi Shakhtar’da olan Eduard Sobol ile büyük ölçüde anlaştı.
Beşiktaşlı idarecilerin, Shakhtar ve Sobol ile sözlü olarak anlaştığı belirtilirken, pazartesi günü imzaların atılması bekleniyor. 2012-13 sezonu öncesi teknik direktör Mircea Lucescu'nun raporuyla Shakhtar'a transfer olan Ukraynalı futbolcu, 2014-15'in devre arasında Metalurh'a, bir sonraki yıl da Metalist'e kiralandı. Bu sezonu da Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Zorya'da kiralık geçiren 21 yaşındaki futbolcu, 18 resmi karşılaşmada oynadı. Ukrayna Milli Takımı'nda 4 kez şans bulan 1.79 boyundaki sol bek, A Milli Takımımız'a karşı da Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki karşılaşmada forma giydi. Bu arada teknik kapasitesi yüksek olan genç futbolcu, Zorya'da teknik ekip tarafından orta alanın solunda da oynatılıyor.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 01:50
- Aziz Yıldırım'dan PFDK'ya sert tepki!
Toplam 15
Yorum
beko biride çıkıp şu adamı uyarmazmı yıldırım demirören kaç yıldır tff de baştada beşiktaşlılar çokta neden beşiktaş 1 kez şampıyon oldu.Algı yapmayın başarısızlıklarınızı gizlemek içinde yer aramayın
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Beşiktaş'ın 1 Maç eksik ve 8 puanlık farkla ilk yarıyı birirdigi 2005 sezonunda, Fb'nin nasıl şampiyon oldugunu ,, Samsun maçına atanan papila'yla dedigin gibi SKANDAL 5 kırmızı kartla Besiktas'ın macı kaybetmesinden sonra basına,, " MAÇ,, MASA BAŞINDA KAZANILIR" diye neden demeç verdigini açıklarsan , cavabın en kralini alırsın !
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
EGE BU ADAM KALMALI EN AZ İKİNCİ YARIDA 10-15 GOL ARALIĞINDA OLUR.
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