 Q7’den dikkat çeken dövme! – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    Q7’den dikkat çeken dövme!

    Q7’den dikkat çeken dövme!

    'ın Portekizli yıldızı , dün yine en çok konuşulan isimlerdendi. Q7, kafasına yaptırdığı yeni dövmeyi takipçileriyle paylaştı.

    İki kanat figürü olan dövmenin ortasında yazan ifadeler siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. "O seni kanatlarıyla koruyacak ve sen onların altında güvende olacaksın" ifadelerini kafasına kazıyan Portekizli'nin dövmesindeki kanatlar ise taraftarı ikiye böldü. Bir kısmı dövmeyi kartal kanatlarına benzetip, "İmza atacak" şeklinde yorumlarken, bazıları ise kanatların 'melek simgesi' olduğunu savundu.
    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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