 Gomez’den imalı veda – Fotomaç – 31 Aralık 2016
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    31 Aralık 2016, Cumartesi
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    Gomez’den imalı veda

    Gomez’den imalı veda
    'ın eski oyuncusu , sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı yayınladı. Alman oyuncu, 2016 yılında yaşadığı gelişmeleri fotoğraflarla anlattı. Beşiktaş, Almanya Milli Takımı ve Wolfsburg formalı fotoğraflarını paylaşan Gomez, "Teşekkürler 2016 ve hoşgeldin 2017" ifadelerini ekledi.

    1. 31 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:06
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