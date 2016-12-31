2016 Kartal için bir başkaydı...
Beşiktaş için 2016 yılı çok anlamlıydı. Süper Lig'de 6 yıllık şampiyonluk hasreti sona eren siyah-beyazlılar, yeni stadına da kavuştu. Taraftarlarına birbirinden önemli zaferler yaşatan Kartal, 2016'ya damgasını vurdu.
GÜNEŞ'LE BİR BAŞKA
Bu yıl içinde 51 resmi karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, 28 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 14 beraberlik, 9 da yenilgi aldı. 87 kez rakip fileleri havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 59 gol gördü. Teknik direktör Şenol Güneş'le şampiyonluk kupasını kaldıran Kartal, Avrupa'da da unutulmayacak maçlar oynadı.
YENİ REKOR ONLARIN
2016'daki en önemli mücadelelerden birini UEFA Şampiyonlar Ligi'nde veren Beşiktaş, grupta oynadıı ilk 5 maçta yenilgi yüzü görmedi. Türk takımları içinde Fenerbahçe'ye ait olan rekoru ele geçiren Kartal, tarihinde ikinci kez Devler Ligi'ndeki en yüksek puana (7) 2016'da ulaştı.
İTALYA'DA BÜYÜK ZAFER
Avrupa'da İtalyan ekiplerine karşı ilk galibiyetine 2016'da Napoli'yi 3-2 mağlup ederek ulaşan teknik direktör Şenol Güneş'in öğrencileri, en ağır mağlubiyetlerinden birini de 6-0 ile Dinamo Kiev'e karşı aldı.
KUPADA 11 SINAV
Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bu yıl toplam 11 karşılaşmaya çıktı. Bu maçların 5'inde rakiplerini yıkan Beşiktaş, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alırken, 15 kez rakip ağları sarstı, kalesinde 14 gol gördü.
ARENA'YA KAVUŞTU
Taraftarlar için 2016'daki en önemli günlerden biri de Vodafone Arena Stadı'nın açılışıydı. 11 Nisan'da ligdeki Bursaspor maçıyla hizmete giren yeni statta Beşiktaş taraftarları 3-2'lik galibiyetle daha büyük sevinç yaşadı. Beşiktaş, Vodafone Arena'da oynadığı tüm maçlarda gol sevinci yaşadı, 16 resmi maçta 37 kez rakip fileleri havalandırdı.
DÜNYADA BİR İLK
Kartal, sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettirdi. Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar dünyada bir ilke imza atarak sessiz tezahüratta bulundu. Binlerce Beşiktaşlı, ırkçılık ve işitme engellilerin sorunlarına dikkati çekmek için bir dakika işaret diliyle tezahürat yaptı.
TERÖRE KARŞI TEK RENK
Bursaspor ile 10 Aralık'ta oynanan lig maçından sonra yaşanan terör saldırısının ardından Beşiktaş Kulübü farkını gösterdi. Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile oynanan maçta elde edilen tüm geliri şehit ailelerine bağışladı.
UNUTULMAZ GERİ DÖNÜŞLER
2016'da unutulmaz geri dönüşlere de imza atan Beşiktaş, Süper Lig'de ve Avrupa'da günlerce konuşuldu. Vodafone Arena'daki Süper Lig maçında 2-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3-0 yenik olduğu Benfica karşısında galibiyeti kaçırdı. Kara Kartal o mücadeleden de 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:09
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Toplam 15
Yorum
beko biride çıkıp şu adamı uyarmazmı yıldırım demirören kaç yıldır tff de baştada beşiktaşlılar çokta neden beşiktaş 1 kez şampıyon oldu.Algı yapmayın başarısızlıklarınızı gizlemek içinde yer aramayın
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Beşiktaş'ın 1 Maç eksik ve 8 puanlık farkla ilk yarıyı birirdigi 2005 sezonunda, Fb'nin nasıl şampiyon oldugunu ,, Samsun maçına atanan papila'yla dedigin gibi SKANDAL 5 kırmızı kartla Besiktas'ın macı kaybetmesinden sonra basına,, " MAÇ,, MASA BAŞINDA KAZANILIR" diye neden demeç verdigini açıklarsan , cavabın en kralini alırsın !
- ''Tek hedefimiz şampiyonluk''
Toplam 5
Yorum
EGE BU ADAM KALMALI EN AZ İKİNCİ YARIDA 10-15 GOL ARALIĞINDA OLUR.
2016 Kartal için bir başkaydı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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