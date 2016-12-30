Moses kanatlandırır

İtalyan medyası, Beşiktaş'ın Chelsea'de forma giyen Victor Moses'in peşinde olduğunu yazdı.

Çizme basını, siyah-beyazlıların 26 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu için İngiliz ekibiyle temasa geçtiğini ve oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşmaya varılırsa Moses'in Beşiktaş'a gideceğini iddia etti. Moses hem sağ ve sol kanat hem de forvet arkasında görev yapıyor.