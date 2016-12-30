Martial’e rakip çıktı
Fransız RMC radyosu tarafından Beşiktaş'a kiralık olarak geleceği iddia edilen M.United'ın genç yıldızı Anthony Martial için menajeri Philippe Lamboley'den tatsız bir mesaj geldi.
ABC gazetesine konuşan Fransız oyuncunun menajeri, West Ham ve Everton dışında Sevilla'nın da Anthony Martial'in peşinde olduğunu belirterek; Beşiktaş'ın işinin kolay olmadığını ima etti.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:24
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