 Martial’e rakip çıktı – Fotomaç – 30 Aralık 2016
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    30 Aralık 2016, Cuma
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    ’e rakip çıktı

    Martial’e rakip çıktı

    Fransız RMC radyosu tarafından Beşiktaş'a kiralık olarak geleceği iddia edilen M.United'ın genç yıldızı Anthony için menajeri Philippe Lamboley'den tatsız bir mesaj geldi.

    ABC gazetesine konuşan Fransız oyuncunun menajeri, West Ham ve Everton dışında Sevilla'nın da Anthony 'in peşinde olduğunu belirterek; Beşiktaş'ın işinin kolay olmadığını ima etti.
    1. 30 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:24
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