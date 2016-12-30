Gomez FIFA’lık oldu

Kartal, Gomez’in Wolfsburg’a 1 milyon 100 bin euro’ya transfer olduğunu iddia eden Fiorentina kulübünü FIFA’ya şikayet etti!

Beşiktaş-Fiorentina- Wolfsburg arasında devam eden Mario Gomez krizi, FIFA'ya taşındı. Alman oyuncunun Wolfsburg'a transferi sırasında 1 milyon 100 bin euro kazandığını iddia eden Fiorentina kulübü, bu satıştan %50 hak sahibi olan Beşiktaş'a 550 bin euro yolladı. Beşiktaş ise basında transferin 7 milyon euro olduğunu iddia ederek Fiorentina'dan 3.5 milyon euro talep etti. İtalyanlar "yanlış bilgilendirme" deyince Beşiktaş bu kez sözleşmenin bir kopyasını istedi. İtalyanlar "Mecburiyetimiz yok" deyince, dosya FIFA'ya taşındı.



ETiK DAVRANMADIN

Siyah-beyazlı yönetim bu konunun peşini bırakmayacağını ısrarla diye getirirken, Gomez ise mutsuz olduğu Wolfsburg'dan ayrılarak Beşiktaş'a dönmek için nabız yoklamaya başladı bile. Alman forvetin Beşiktaşlı yöneticilere, "Ara transfer döneminde olmaz ama yeni sezonda Beşiktaş formasını giymeyi isterim" önerisini sundu. Yönetimin ise bu konuda Gomez'e "Biz seni çok bekledik. 3 kez tarih değiştirdin, sonra da gelmedin. Bu konuda etik davranmadın" yanıtını verdiği öğrenildi.