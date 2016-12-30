Bu şartlarda zor!
Siyah-beyazlıların stoper listesinin en üst sırasındaki adaylardan Rakitskiy ve Messias’ın satın alma bedelleri transferi zorlaştırıyor
Devre arasında stoper bölgesini kuvvetlendirmek isteyen Beşiktaş, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetim özellikle Yaroslav Rakitskiy ve Manoel Messias'ın üzerinde duruyor. Ancak iki futbolcunun da bonservis bedellerinin yüksek olması transfer görüşmelerinin tıkanmasına neden oluyor. Shaktar Donetsk'in yıldız stoperi Rakitsky'i bir numaralı aday olarak belirleyen Beşiktaş yönetimi, Ukrayna temsilcisinden indirim talep ediyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği Rakitsky için Beşiktaş, 3.5 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Ancak Shaktar Donetsk, yıldız futbolcu ile yolların ayrılması için siyah-beyazlılardan 7 milyon euro talep ediyor.
iKi KULÜP ANLAŞMALI
Rakitsky'nin alternatifi ise 4.5 milyon euro bonservis bedeli bulunan Brezilyalı Manoel Messias. 26 yaşındaki stoper, yaz transfer döneminde de siyah-beyazlıların gündemine gelmiş ancak oyuncunun bonservisi iki kulübün elinde olduğu için transfer gerçekleştirilememişti. Siyahbeyazlıların tekrar gündemine gelen Manoel transferi, yine aynı sebepten dolayı tıkanma noktasına geldi. Çünkü sambacının bonservisinin yarısı Cruzeiro'da, yarısı Atletico Paranaense'de bulunuyor.
iKi KULÜP ANLAŞMALI
Rakitsky'nin alternatifi ise 4.5 milyon euro bonservis bedeli bulunan Brezilyalı Manoel Messias. 26 yaşındaki stoper, yaz transfer döneminde de siyah-beyazlıların gündemine gelmiş ancak oyuncunun bonservisi iki kulübün elinde olduğu için transfer gerçekleştirilememişti. Siyahbeyazlıların tekrar gündemine gelen Manoel transferi, yine aynı sebepten dolayı tıkanma noktasına geldi. Çünkü sambacının bonservisinin yarısı Cruzeiro'da, yarısı Atletico Paranaense'de bulunuyor.
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:22
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